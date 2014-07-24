Порошенко про розвал коаліції: це не повинно паралізувати роботу Ради

Про це сказав Президент Порошенко у своїй заяві.

"Всі опитування громадської думки, як і безпосереднє спілкування з людьми, показують, що суспільство хоче повного перезавантаження влади", - йдеться в документі.

Однак, на переконання Президента, вихід народних депутатів з коаліції, не має паралізувати роботу парламенту.

"Верховна Рада зобов’язана й надалі вирішувати питання державної ваги: закон про зміни до державного бюджету, прийняття якого потрібно для фінансування нашої армії, яка сьогодні героїчно захищає нашу державу, а також документи, від яких залежить співпраця з міжнародними фінансовими інституціями", - говорить Президент.

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"Я закликаю всіх народних депутатів до відповідальної роботи в парламенті з усвідомленням того, що Україна сьогодні бореться за суверенітет, за територіальну цілісність, за саме існування нашої держави, за майбутнє українського народу!" - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 липня, про вихід фракції УДАР із коаліції на засіданні парламенту повідомив голова фракції Віталій Ковальчук.

У свою чергу голова фракції “Свобода” Олег Тягнибок наголосив, що фракція виходить з коаліції для того, щоб президент України зміг розпустити ВР.

Фракція "Батьківщина" висловилася на підтримку проведення дострокових виборів.