"УДАР" і "Свобода" виходять з парламентської коаліції, "Батьківщина" виступає за дострокові вибори

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту про вихід фракції УДАР із коаліції повідомив голова фракції Віталій Ковальчук.

Він зазначив, що це дасть можливість президенту України розпустити парламент України і призначити дострокові вибори до Верховної Ради України.Читайте такожНа дострокові парламентські вибори необхідно близько 1 млрд грн - Магера

У свою чергу голова фракції “Свобода” Олег Тягнибок наголосив, що фракція виходить з коаліції для того, щоб президент України зміг розпустити ВР, бо “при теперішній ситуації такий парламент, який прикриває державних злочинців, московську агентуру, парламент, який не звільняє від депутатської недоторканності всіх тих людей, які працюють на кремль, існувати не повинен”. Він наголосив, що дострокові парламентські вибори, які повинні відбутися найближчим часом, мають відбуватися, “коли в Україні буде встановлено мир”.

Фракція “Батьківщина” підтримує проведення позачергових парламентських виборів.

“Фракція “Батьківщина” сьогодні заявляє про те, що ми ідемо на парламентські вибори позачергові, і ми вважаємо, що в цих умовах єдиною можливістю проведення виборів є ухвалення закону про вибори на пропорційній основі за відкритими списками і негайне наведення порядку і завершення звільнення території України від російських загарбників і терористів”, - сказав Соболєв.Читайте такожТурчинов достроково закрив ранкове пленарне засідання

Крім того, Соболєв звернувся до голови Верховної Ради України Олександра Турчинова із пропозицією, щоб він оголосив перерву у пленарному засіданні для того, аби парламент визначив ключові питання для ухвалення, зокрема щодо фінансування української армії та закону про пропорційні вибори з відкритими списками.

Нагадаємо, народний депутат від “Батьківщини” Микола Томенко стверджує, що серед депутатів з фракцій парламентської коаліції достатньо бажаючих вже сьогодні написати заяви про вихід з коаліції для того, щоб з'явилися підстави для припинення її існування.