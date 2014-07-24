Міліція проведе ексгумацію тіл, похованих бойовиками в братській могилі в Слов'янську

Міліція проведе ексгумацію тіл, похованих терористами в братській могилі в Слов`янську.

Про це написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

За словами Геращенка, він зараз перебуває в Слов`янську, де є «могила жертв Слов`янського тероризму».

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Він повідомив, що могилу сьогодні відповідно до постанови слідчого буде ексгумовано для визначення останків жертв. Геращенко відзначив, що це потрібно не тільки для проведення кримінального розслідування, а й для того, аби в майбутньому родичі могли поховати загиблих.

«Там поховані як невинно замучені жителі Слов`янська й інших міст України, що виявились у цьому страшному на той момент місці на карті світу, так і трупи терористів, імена, національність і громадянство яких ще належить з`ясовувати слідству», - написав Геращенко.

Він не виключає, що в цьому місці буде знайдено тіла зниклих безвісти під час боїв за Слов`янськ міліціонерів, солдатів й офіцерів Національної гвардії і ВСУ.

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«Ми вже точно знаємо, що саме в цій братській могилі, розташованій в самому центрі Слов`янська, поряд з дитячою лікарнею, розташованою на вулиці Урицького 12, поряд з трупами терористів через лиху долю лежать тіла чотирьох замучених парафіян протестантської церкви Преображення Господнього», - пише радник міністра.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов`янськ і Краматорськ, які були захоплені проросійськими бойовиками в середині квітня.