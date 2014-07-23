У звільненому Слов'янську вилучено близько 5 тисяч вибухонебезпечних предметів

Тільки за останню добу у Слов’янську та прилеглих територіях виявлено та вилучено всього 94 одиниці вибухонебезпечних предметів, повідомляє прес-служба ДСНС.

Усього спеціалістами було обстежено 5,89 га територій.

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