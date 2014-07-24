Порошенко розчарований рішенням Франції не відмовлятися від поставки "Містралів" до РФ

Президент України Петро Порошенко розчарований рішенням Франції не відмовлятись від продажу Росії авіаносців «Містраль».

Про це він написав у Twitter.

«Ми розчаровані рішенням Франції продовжити співробітництво з Росією по програмі «Містралей». Це питання цінностей, але не грошей», - наголосив Порошенко.

#Poroshenko: ми розчаровані рішенням Франції продовжити співробітництво з Росією по програмі Містралей. Це питання цінностей, але не грошей. — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 июля 2014

Як повідомляв УНІАН, Росія після анексії Криму продовжує військову агресію проти України.

Читайте такожУ Парижі люди протестували проти продажу Росії військових кораблів ”Містраль”

Українці закликали ЄС не продавати Росії зброю, зокрема, французькі військові кораблі «Містраль». Західні партнери також закликають Париж не постачати Росії «Містралі». США та союзники твердять, що за нинішніх умов надання Москві високоякісної зброї є недоречним.

Однак 21 липня президент Франції Франсуа Олланд заявив, що Франція виконає свої зобов’язання щодо будівництва першого військового корабля типу «Містраль» для Росії, оскільки Москва вже заплатила за цим контрактом.

Читайте такожОлланд: Франція віддасть Росії один "Містраль", другий - залежить від позиції РФ щодо України

Роботу над другим кораблем класу «Містраль» президент Франції пов’язав із позицією Москви щодо української кризи. За його словами, якщо обмеження стосовно Росії будуть запроваджені, це «має статися на рівні ЄС і стосуватиметься лише майбутніх поставок техніки».

«Поки цього немає, подивимося, чи поводитиме себе Росія погано», – сказав Олланд.