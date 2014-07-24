Бойовики залишили без води два хімзаводи, що може призвести до аварій

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Порушено водопостачання на підприємствах з безперебійним циклом виробництва. Зокрема, це стосується концерну «Стирол» та Авдіївського коксохімічного заводу, що може призвести до зупинки систем охолодження та аварій», - заявив він.

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Крім того, в Артемівському районі вогнем знищено 475 га зернових, зазначив речник РНБО.

А в Кіровську терористи встановили комендантську годину, додав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня директор з дистрибуції і збуту електроенергії, член правління ДТЕК Ігор Маслов заявив, що перебої в енергопостачанні великих промислових підприємств Донбасу, спричинені бойовими діями у регіоні, можуть призвести до екологічної катастрофи.

"Усі процеси на різних підприємствах пов'язані між собою і прив'язані до надійного електропостачання. Це об'єкти першої категорії, переривання електропостачання яких неприпустиме. Сюди входять найбільші коксохімічні заводи, комбінат "Стирол"", - сказав Маслов.

За його словами, відключення великого заводу від електрики може призвести до викидів шкідливих речовин.

«Знеструмлення будь-якого коксохіму на дві години призведе до неминучого викиду коксового газу. Як рухатиметься хмара, навіть складно передбачити. Яку площу це накриє - залежатиме від погоди, інтенсивності роботи. Якщо говорити про «Стирол» – це викид аміаку і таке інше», - відзначив Маслов.