Бойовики залишили без води два хімзаводи, що може призвести до аварій
Бойовики порушили водопостачання концерну «Стирол» (Горлівка, Донецької області) та Авдіївського коксохімічного заводу, що може призвести до аварій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Порушено водопостачання на підприємствах з безперебійним циклом виробництва. Зокрема, це стосується концерну «Стирол» та Авдіївського коксохімічного заводу, що може призвести до зупинки систем охолодження та аварій», - заявив він.
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Крім того, в Артемівському районі вогнем знищено 475 га зернових, зазначив речник РНБО.
А в Кіровську терористи встановили комендантську годину, додав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, 16 липня директор з дистрибуції і збуту електроенергії, член правління ДТЕК Ігор Маслов заявив, що перебої в енергопостачанні великих промислових підприємств Донбасу, спричинені бойовими діями у регіоні, можуть призвести до екологічної катастрофи.
"Усі процеси на різних підприємствах пов'язані між собою і прив'язані до надійного електропостачання. Це об'єкти першої категорії, переривання електропостачання яких неприпустиме. Сюди входять найбільші коксохімічні заводи, комбінат "Стирол"", - сказав Маслов.
За його словами, відключення великого заводу від електрики може призвести до викидів шкідливих речовин.
«Знеструмлення будь-якого коксохіму на дві години призведе до неминучого викиду коксового газу. Як рухатиметься хмара, навіть складно передбачити. Яку площу це накриє - залежатиме від погоди, інтенсивності роботи. Якщо говорити про «Стирол» – це викид аміаку і таке інше», - відзначив Маслов.