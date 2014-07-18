Луганськ залишився без світла та води

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської міської ради, у результаті обстрілу було пошкоджено Кіровську підстанцію у Кам’яннобродському районі, відсутня подача електрики і водопостачання.

Через відсутність електрики припинили свою роботу насосні станції і припинилася подача води.

Фахівці не можуть виїхати на місце події для ліквідації наслідків аварії через продовження озброєних зіткнень у місті. Як тільки буде така нагода, фахівці докладуть максимум зусиль, щоб оперативно усунути аварійну ситуацію і забезпечити нормальне життєзабезпечення міста, відзначили у міськраді.

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Як повідомляв УНІАН, цієї ночі в Донецьку було чутно постріли. Обстановка у місті залишається напруженою.