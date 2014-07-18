Луганськ залишився без світла та води
Станом на ранок 18 липня 85% Луганська знеструмлено.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської міської ради, у результаті обстрілу було пошкоджено Кіровську підстанцію у Кам’яннобродському районі, відсутня подача електрики і водопостачання.
Через відсутність електрики припинили свою роботу насосні станції і припинилася подача води.
Фахівці не можуть виїхати на місце події для ліквідації наслідків аварії через продовження озброєних зіткнень у місті. Як тільки буде така нагода, фахівці докладуть максимум зусиль, щоб оперативно усунути аварійну ситуацію і забезпечити нормальне життєзабезпечення міста, відзначили у міськраді.
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Як повідомляв УНІАН, цієї ночі в Донецьку було чутно постріли. Обстановка у місті залишається напруженою.