На борту літака, який розбився в Нігері, був громадянин України
18:34, 24 липня 2014Політика
0 0
Одним із пасажирів літака компанії Air Algerie, який розбився в Нігері, був громадянин України.
REUTERS
Як повідомляє 5 канал з посиланням на Reuters, окрім нього, на борту лайнера були 50 французів, 24 громадянина Буркіна-Фасо, 8 ліванців, 4 алжирці, двоє підданих Люксембургу, а також по одному швейцарцю, камерунцю, бельгійцю та румуну. Між тим, у Лівані заявляють про 10 своїх громадян на борту.
Читайте такожПропав літак Алжирських авіаліній: на борту було більше 100 пасажирів
Всього в літаку знаходилося 110 (за деякими даними 119) пасажирів та 7 членів екіпажу.
Як передає іспанське видання Marca, цей лайнер з 2007 по 2009 був офіційним літаком мадридського футбольного клубу Real.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter