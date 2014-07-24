На борту літака, який розбився в Нігері, був громадянин України

Як повідомляє 5 канал з посиланням на Reuters, окрім нього, на борту лайнера були 50 французів, 24 громадянина Буркіна-Фасо, 8 ліванців, 4 алжирці, двоє підданих Люксембургу, а також по одному швейцарцю, камерунцю, бельгійцю та румуну. Між тим, у Лівані заявляють про 10 своїх громадян на борту.

Читайте такожПропав літак Алжирських авіаліній: на борту було більше 100 пасажирів

Всього в літаку знаходилося 110 (за деякими даними 119) пасажирів та 7 членів екіпажу.

Як передає іспанське видання Marca, цей лайнер з 2007 по 2009 був офіційним літаком мадридського футбольного клубу Real.