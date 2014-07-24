Зниклий алжирський літак розбився, серед пасажирів - росіяни, французи і німці

Про це повідомляє алжирський телеканал Algerie1 з посиланням на джерело в міністерстві транспорту. Їх точна кількість поки не відома. Посольство Росії в Алжирі поки не підтверджує цю інформацію.

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Крім росіян, на борту перебували, у тому числі, 50 французів, 25 бурканійців, вісім ліванців, шість алжирців і чотири німця, повідомляє Lenta.ru.

Всього на борту літака, що прямував з Уагадугу в Алжир, перебували 119 пасажирів і 6 членів екіпажу. Імовірно, всі вони загинули.

Літак авіакомпанії Air Algerie, що летів з Уагадугу в Алжир, зник з радарів вранці в четвер, 24 липня через 50 хвилин після вильоту. Пізніше стало відомо, що лайнер зазнав аварії неподалік від столиці Нігерії - міста Ніамей. На пошуку літака відправлені два винищувачі ВПС Франції.