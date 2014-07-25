ДПтС спростовує інформацію про звільнення бойовиками 150 в'язнів у Горлівці

07:23, 25 липня 2014
Політика
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Випадків незаконного звільнення засуджених не було, обстановка задовільна.

Випадків звільнення засуджених не було

Про це повідомляє прес-служба ДПтС.

"У мережі Інтернет з’явилась інформація щодо незаконного звільнення 150 засуджених з однієї з виправних колоній у місті Горлівка. У зв’язку з цим інформуємо, що у межах адміністративної території міста Горлівка Донецької області розташовано три установи виконання покарань, у яких відбувають покарання засуджені чоловіки. Випадків незаконного звільнення засуджених не було, обстановка задовільна", - заявили у прес-службі.

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