У Горлівці бойовики для залякування населення випустили з колонії 150 засуджених

Про це повідомив прес-секретар інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.

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"У Горлівці бойовики, які мають великі втрати живої сили, звільнили з місцевої колонії 150 засуджених, озброїли їх і використовують для залякування місцевого населення і здійснення опору силам АТО", - сказав Андрій Лисенко.