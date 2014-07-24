У Горлівці бойовики для залякування населення випустили з колонії 150 засуджених
17:46, 24 липня 2014Суспільство
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Терористи в Горлівці Донецької області звільнили з колонії 150 засуджених для залякування місцевого населення.
REUTERS
Про це повідомив прес-секретар інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.
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"У Горлівці бойовики, які мають великі втрати живої сили, звільнили з місцевої колонії 150 засуджених, озброїли їх і використовують для залякування місцевого населення і здійснення опору силам АТО", - сказав Андрій Лисенко.
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