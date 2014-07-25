Слідство у справі Савченко допитало майже 18 тис. чоловік - адвокат

Про це на своїй сторінці у Twitter написав адвокат Савченко Микола Полозов.

Полозов також опублікував частину документів з коментарем «трохи статистики в «українській справі» Савченко»: «За минулий період попереднього слідства у кримінальній справі допитано як свідків і потерпілих 17 тисяч 915 осіб, з них потерпілих - 5 тисяч 443, свідків - 11 тисяч 168, зокрема неповнолітніх - 290. Крім того, під час слідства призначено 50 медичних, балістичних та інших судових експертиз, проведено 45 виїмок предметів і документів».

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Довідка УНІАН. Військова льотчиця Савченко була захоплена терористами у полон в зоні АТО на сході України у середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою у Росії. Там її звинуватили у причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їх напади на українських військових.

Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала до Росії «без документів під виглядом біженки». Українські власті заявляють, що Савченко викрали терористи на Донбасі, і потім передали російським властям. В Україні порушили кримінальну справу про викрадання Савченко.

Суд Новоусманського району заарештував Савченко до 9 вересня. Льотчицю утримують у СІЗО Воронежа.

17 липня Савченко заявила про бажання особисто брати участь у засіданні Воронезького облсуду 25 липня. Також вона звернулася до Слідчого комітету РФ щодо порушення кримінальної справи за фактом її викрадання.

Сьогодні, 25 липня, Воронезький обласний суд розглядає апеляцію захисту на рішення про арешт Савченко.