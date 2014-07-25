АТО буде продовжена, незважаючи на вчорашні події у парламенті та уряді - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«У зв’язку з подіями в уряді та у Верховній Раді українські військові не зупиняться і операція по знешкодженню терористів на сході України буде продовжена», - заявив він.

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Як відомо, 24 липня з трибуни Верховної Ради Арсеній Яценюк заявив про свою відставку з посади прем’єр-міністра України.