АТО буде продовжена, незважаючи на вчорашні події у парламенті та уряді - РНБО
14:01, 25 липня 2014Політика
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Антитерористична операція буде продовжена, незважаючи на вчорашні події у Верховній Раді та уряді.
Антитерористична операція буде продовжена / Фото: УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«У зв’язку з подіями в уряді та у Верховній Раді українські військові не зупиняться і операція по знешкодженню терористів на сході України буде продовжена», - заявив він.
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Як відомо, 24 липня з трибуни Верховної Ради Арсеній Яценюк заявив про свою відставку з посади прем’єр-міністра України.
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