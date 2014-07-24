Яценюк пояснив, чому вирішив піти у відставку

Арсеній Яценюк вирішив піти у відставку у зв’язку з розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Те, що сьогодні не проголосовані закони і немає чим платити солдату, міліціонеру, лікарю, вчителю, немає за що купити рушницю, немає чим заправити БТР, те, що сьогодні не прийнято рішення, щоб заповнити українські газосховища, щоб дати можливість перезимувати, щоб на кінець-то звільнитися від російської газової залежності, - це є неприпустимо", - зазначив Арсеній Яценюк.

Яценюк визнає, що більшість людей хоче дострокових парламентських виборів: "І ми хочемо дострокових парламентських виборів. Це правда".

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"В цій ситуації які є варіанти в Уряду? Так як у нас є парламентсько-президентська республіка, є перший варіант. Розпалася одна коаліція – Прем'єр-міністр розпочинає процедуру формування нової коаліції. Що це означає? Це означає, що Прем'єр-міністр повинен взяти в коаліцію комуністів і «Регіонів». Я це не зроблю ні при яких обставинах", - наголосив він.

Згідно з другим варіантом, на думку Яценюка, якщо немає нової коаліції, а чинна коаліція в парламентсько-президентській республіці розпалася, Уряд і Прем'єр-міністр зобов'язані подати у відставку.

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"Я заявляю про відставку у зв’язку з розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив", - резюмує прем'єр.

"За що мені найбільше боляче? За те, що зараз аплодисменти в Державній думі Російської Федерації. От хто зараз виграв. От хто сьогодні святкує. І от хто сьогодні буде банкувати", - додає він.