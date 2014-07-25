У Горлівці бойовики змушують 14-річних підлітків та 65-річних пенсіонерів воювати

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«У Горлівці російські найманці проводять примусову загальну мобілізацію. Озброєні бойовики забирають все чоловіче населення, починаючи з підлітків 14 років, мотивуючи це тим, що в Російській Федерації паспорти видаються саме з такого віку», - заявив він.

За словами Лисенка, терористи мобілізують навіть 65-річних пенсіонерів.