У Росії набирають професійних найманців для відправки на схід України - Тимчук

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи “Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebooк.

“Набір достатньо професійно підготовлених найманців російські власті проводять практично на всій території РФ”, - написав він.

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За даними групи «Інформаційний опір», навіть у Хабаровському краю Росії протягом останніх трьох тижнів до місцевих військкоматів викликаються військовослужбовці запасу, які служили у спецназі Головного розвідувального управління (ГРУ), де їм пропонується за хорошу плату у складі груп, що формуються, відбути до України для участі в терористичній діяльності.

За словами Тимчука, протягом, як мінімум, двох останніх тижнів у терористичних формуваннях на сході спостерігається заміна військовослужбовців спецназу ГРУ РФ на найманців, які прибувають з Росії.

“Це, перш за все, військовослужбовці запасу, які у більшості своїй мають досвід служби в російському спецназі і досвід участі у бойових діях (зокрема, на Кавказі)”, - зазначив Тимчук.

Він також додав, що на сході України протягом останніх тижнів відбувається потужний процес перекидання з території Росії зброї для терористичних груп.

“Триває потужний процес перекидання з території Росії зброї для терористичних груп на Донбасі", - написав він.

Тимчук зазначає, що небезпечним процесом є припинення діяльності підприємств і різке зростання безробіття на Донбасі на тлі дестабілізації ситуації.

“Для багатьох місцевих жителів участь в акціях терористів за досить високу для регіону плату (від 100 дол. на день) є абсолютно прийнятним засобом заробітку" - написав він.