Гройсман вважає правильним і актуальним введення Україною санкцій проти Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції в Українському кризовому медіа-центрі, відповідаючи на питання журналістів про актуальність ініціативи прем'єр-міністра Арсенія Яценюка про введення санкцій проти РФ.

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«Що стосується питання санкцій - це питання розглядалося урядом за моєї відсутності, в цей час я перебував у Харкові, але я повністю підтримую ці рішення, оскільки вони абсолютно вірні, і прем'єр абсолютно вірно акцентував увагу на цьому питанні», - сказав Гройман.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня Яценюк заявив, що українська влада має намір запровадити секторальні та персональні санкції проти Росії.

24 липня зв’язку із заявою Яценюка про відставку з посади прем’єр-міністра Кабінет міністрів поклав тимчасово виконання повноважень глави уряду на віце-прем’єр-міністра України – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Гройсмана.