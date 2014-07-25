Терористи на Донеччині утримують потяг з речами загиблих пасажирів Boeing-777

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Харкові сказав начальник Держслужби з надзвичайних ситуацій Україні Сергій Бочковський.

“Інший резервний потяг з чотирма вагонами, в яких знаходяться речі, що збирали на місці падіння, знаходиться досі в місті Торез і відповідним чином його утримують терористи”, - сказав він.

За його даними, у чотирьох вагонах-рефрижераторах, які прибули з Тореза до Харкова 22 липня, не було нічого, крім тіл загиблих.

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Бочковський також висловив упевненість у тому, що всі уламки літака та рештки пасажирів будуть знайдені після того, “як буде очищена від бандитів ця територія”.

Керівник ДСНС також додав, що інформація про додаткове виявлення тіл на місці падіння літака, про що сьогодні повідомляли експерти ОБСЄ, буде перевірятися.

Як повідомляв УНІАН, телекомпанія ABC сьогодні, 25 липня повідомила, що через тиждень після трагедії, неподалік від основного місця падіння малайзійського Boeing 777 у Донецькій області виявили ще досить великий уламок літака та тіла жертв катастрофи.

Представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Майкл Боцюрків повідомив телеканалу, що нова знахідка - це частина фюзеляжу та корпусу з ілюмінаторами, яка "з'явилась нізвідки". Експерти відмітили білим прапорцем це місце, оскільки не мали відповідного обладнання, щоб витягти тіла з-під уламків. Крім того, в цій частині літака були виявлені особисті речі членів екіпажу.

Довідка УНІАН. 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

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Літак упав в районі міста Шахтарськ Донецької області в зоні, що контролюється бойовиками. На місці аварії було знайдено 282 тіла і 87 фрагментів, які належать 16 тілам загиблих.

Тіла перевезли до Харкова і поступово перевозять до Нідерландів для проведення упізнання та експертиз.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» Нідерландам.