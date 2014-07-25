Сепаратистка користувалася тушшю, вкраденою з місця катастрофи Boeing-777

Як пише видання by24.org, днями в сервісі Instagram з'явилися кілька фото, де мешканка міста Торез Донецької області похвалилася іноземною тушшю для вій, що з'явилася у неї після того, як російські терористи збили в небі над Донбасом пасажирський Boeing-777 авіакомпанії Malaysian Airlines, що летів регулярним рейсом з Амстердама в Куала-Лумпур.

Жінка виклала на своїй сторінці zolotosya фото самого блакитного флакончика з тушшю для вій, а також свої автопортрети після використання даної косметики. Їх вона супроводила коментарем: "Туш з Амстердама, а вірніше з поля. Ну, ви зрозуміли".

Далі zolotosya зізналася, що модну косметику їй "підігнав знайомий мародер", а сама вона "сепаратистка", яку "від усього українського просто нудить".

Українські інтернет-користувачі вже з'ясували, що користувач під псевдонімом zolotosya дійсно живе в місті Торез Донецької області - зовсім поруч з місцем падіння збитого російськими терористами малайзійського лайнера. Справжнє ім'я любительки безкоштовної туші загиблих пасажирів - Катерина Пархоменко.

Випадок з тушшю, вкраденою з особистих речей загиблих пасажирів, серед уламків збитого "Боїнга", на якому загинуло 298 чоловік, далеко не єдиний. У голландських ЗМІ родичі жертв теракту скаржаться, що при спробі зателефонувати на номери покійних їм відповідають люди, які вкрали їх мобільники з місця катастрофи. Багато з особистих речей і багажу загиблих пасажирів вже з'явилися на місцевих речових ринках в Торезі і Сніжному, а з кредитних карт людей, що летіли нещасливим рейсом, вже намагалися зняти гроші в банкоматах.

Навіть самі уламки літака, що представляють величезну цінність для розслідування терористичного акту, ніяк не захищені від місцевого населення. Якщо озброєні російські терористи під загрозою стрілянини не пропускають до місця трагедії міжнародних експертів, то від місцевих аборигенів захисту немає практично ніякої, і вони вже починають поступово розтягувати уламки літака, щоб здати їх на металобрухт. Не виключено, що, коли до місця трагедії доберуться слідчі, розслідувати їм буде вже нічого - адже дюралюміній, з якого робляться літаки, дуже цінується у власників приймальних пунктів кольорового металу.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко вже виступив зі спеціальною заявою англійською мовою, адресованою родичам жертв теракту. У ньому він попросив їх негайно зв'язатися з банками і заблокувати пластикові кредитні картки, що належать загиблим, щоб уникнути крадіжки з них коштів.