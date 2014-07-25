Пентагон: Росія планує передати терористам на Донбасі важке озброєння

Росія може доставити бойовикам на сході України реактивні системи залпового вогню. За інформацією Пентагону, це може статися навіть сьогодні. Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Ми маємо свідчення, що Росія планує доставити потужніші і складніші реактивні системи залпового вогню у дуже близькому майбутньому», – зазначає речник Пентагону Стів Воррен.

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Воррен припускає, що Росія перемістила зброю до кордону з Україною і може переправити її бойовикам у «будь-який час, будь-який» момент.

Раніше Державний департамент США заявив, що має докази, що Росія застосовує артилерійські атаки проти українських військових, і що Москва планує забезпечити сепаратистів важким озброєнням.

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25 липня Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Вашингтон у «необґрунтованих публічних інсинуаціях», що Москва озброює сепаратистів на сході України.