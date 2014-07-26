У Донецьку вночі кілька будинків були пошкоджені снарядами та горіли

У Донецьку минула ніч пройшла вкрай неспокійно, кілька будинків були пошкоджені снарядами й горіли.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

«Ніч з 25 на 26 липня пройшла вкрай неспокійно, жителі всіх районів Донецька повідомляють про вибухи, залпи з важкої зброї, які лунали з боку Кіровського району, об'їзної дороги і району аеропорту», - говориться в повідомленні. І наголошується, що в результаті нічних бойових дій три будинки в Куйбишевському районі, розташовані за адресами вул. С.Тюленіна (№№ 9 і 11) і Ударна №50, були пошкоджені снарядами і виникло займання, нарядами МНС вогонь було ліквідовано, постраждалих немає. Також від влучення снаряда постраждав приватний будинок по вул. Удальцова №79 у Петровському районі.

Крім того, осколкове поранення одержала дівчина, які працювала на заправці в Київському районі.

Читайте такожЗа ніч сили АТО були обстріляні з боку Росії 5 разів - Тимчук

Станом на 9.30 в місті обстановка залишається напруженою, міською владою на всіх рівнях проведено переговори і досягнута угода про надання 26 липня з 7 до 15.00 «зеленого коридору» аварійним бригадам для відновлення електропостачання в Куйбишевському і частині Київського районів. Вранці фахівці готові були виїхати на місця аварій, але обстановка все ще залишається небезпечною.

Через бойові дії ускладнюється проведення відновлювальних робіт на мережах електропостачання і в Петровському районі, відзначили в міськраді.