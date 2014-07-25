Вночі в Донецьку йшли бойові дії: один мирний житель загинув, 2 - тяжко поранені

Про це повідомляє прес-служба Донецької міськради.

Зокрема, під час артобстрілу осколкові поранення, не сумісні з життям, отримав один чоловік, що знаходився в той момент на вулиці Чехословацької. У тому ж районі отримали важкі осколкові поранення дві молоді дівчини.

Крім того, снаряди потрапили в будинок за адресою Містобудівників, 98. Пожежу було локалізовано силами МНС. Постраждали особисті речі мешканців, жертв немає. Ударна хвиля також вибила скло прилеглих будинків.

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Тривають роботи з відновлення електропостачання. Проте, наразі в Куйбишевському районі залишаються без електропостачання 24 трансформаторні підстанції.