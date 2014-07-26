Після звільнення Горлівки відкриється шлях на Донецьк - РНБО

Сили Антитерористичної операції (АТО) зайняли позиції на околицях Горлівки в Донецькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Сили АТО продовжують плановий наступ на захоплені бойовиками території України. Підрозділи ЗС України вже підійшли та зайняли позиції на околицях міста Горлівка Донецької області», - зазначив він.

«Після його звільнення відкривається прямий шлях до міста Донецьк», - додав Лисенко.