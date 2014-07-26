У Донецьку бойові дії пересунулися вглиб до міста

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради. У повідомленні зазначається, що в другій половині дня обстановка в місті загострилася - бойові дії з периметра аеропорту пересунулися ближче до Київського проспекту.

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В результаті попадання снаряда пошкоджена покрівля та зруйновані перекриття в квартирі №30 будинку №22 по вул. Буслаєва.

Між будинками №69 та №71 по Київському проспекту снаряд залетів у двір, влучив в легковий автомобіль ВАЗ-2101 і той загорівся. З першого по п'ятий поверхи в зазначених будинках вибуховою хвилею вибито шибки.

По вул. Маркова снарядом пошкоджено будинок №67, осколками перебита труба, що подає газ на вказаний будинок.

Жертв серед мирного населення немає.

У міськраді звернулися до жителів, які проживають в районі ведення активних бойових дій, з проханням не виходити без крайньої потреби на вулицю, при перших ознаках небезпеки сховатися в спеціально відведених місцях і якщо є можливість - перебратися ближче до центру міста.