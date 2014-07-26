Через обстріли на Донеччині загинула одна людина, 9 поранені - ОДА

Про це повідомила прес-служба Донецької облради.

Крім того, в Горлівці жертвами бомбардування стали 2 жителів міста, яким надана медична допомога.

В Сніжному, за повідомленням прес-служби міліції в Донецькій області, з осколковими пораненнями госпіталізовано 4 жителів с. Дубровки Шахтарського району.

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Крім того, в Донецьку в результаті артобстрілу Петровського району постраждали 11 будинків приватного сектора.

Також через бойові дії і потрапляння снарядів у приміщення ТОВ "Дебальцевський міський ринок" виникла пожежа. Вогнем знищено 500 квадратних метрів торгових павільйонів з товарами.