Через обстріли на Донеччині загинула одна людина, 9 поранені - ОДА
01:20, 26 липня 2014Політика
0 0
У Донецьку після обстрілів три людини з осколковими пораненнями доставлені в лікувальні установи, одна загинула.
REUTERS
Про це повідомила прес-служба Донецької облради.
Крім того, в Горлівці жертвами бомбардування стали 2 жителів міста, яким надана медична допомога.
В Сніжному, за повідомленням прес-служби міліції в Донецькій області, з осколковими пораненнями госпіталізовано 4 жителів с. Дубровки Шахтарського району.
Читайте такожУ Донецьку через артобстрілу пошкоджені 11 будинків
Крім того, в Донецьку в результаті артобстрілу Петровського району постраждали 11 будинків приватного сектора.
Також через бойові дії і потрапляння снарядів у приміщення ТОВ "Дебальцевський міський ринок" виникла пожежа. Вогнем знищено 500 квадратних метрів торгових павільйонів з товарами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter