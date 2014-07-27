На Тернопільщині затримали вербувальників найманців для терористів

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі взаємодії із ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, вербувальників затримали 25 липня під час безпосередньої вербувальної пропозиції двом мешканцям Тернопільщини.

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Встановлено, що затримані особи діяли на території області за вказівкою спецслужб Російської Федерації. Сформовану групу найманців планувалося доставити до кордону з Республікою Білорусь, де її повинні були зустріти співробітники спецслужб Російської Федерації та переправити у військовий табір підготовки найманців у м. Ростов-на-Дону.

Вербувальники пропонували жителям Тернопільської області оплату 1500 доларів на місяць за участь у незаконних збройних формуваннях, а також винагороду за кожного вбитого українського військового, знищену техніку та блокпости, йдеться в повідомленні.

Стосовно затриманих обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації).