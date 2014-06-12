У Запорізькій області затримали вербувальника ДНР

Як повідомила прес-служба прокуратури Запорізької області, суд задовольнив клопотання цього відомства та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою затриманого.

У прокуратурі уточнили, що вказану особу затримали працівники СБУ під час спроби виїхати до Криму.

За даними слідства, він є членом терористичної організації, яка діє на території Донецької та Луганської областей.

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"Для здійснення озброєного опору Збройним силам України та спецпідрозділам, що беруть участь в АТО, за завданням керівників так званої "Донецької народної республіки" затриманий вербував мешканців Запорізької області для їхнього вступу в лави терористів та фінансування такої діяльності", - йдеться у повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочинів щодо створення терористичної організації та у державній зраді. За рішенням суду його арештовано на 60 діб.