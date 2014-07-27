РНБО: До кордону з Україною прибули два батальйони найманців із Чечні

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«До Ростова-на-Дону прибули два батальйони з найманцями із Чечні», - сказав Лисенко.

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Також він повідомив, що з боку російської кордону збирається військова техніка й військовослужбовці, які облаштовують свої місця дислокації. Разом із тим, Лисенко зазначив, що інформації про перетин кордону військовою технікою з боку РФ за минулу добу немає.

За даними Лисенка, на сьогоднішній день сили АТО знаходяться біля Горлівки, де ведуть бої з терористами.

«Підрозділи Збройних сил України вже вийшли на околиці Горлівки й продовжують знищення бандформувань. Завдяки швидкому маневру й потужному наступу, вдалося знешкодити 8 одиниць бойової техніки й понад два десятки терористів», - повідомив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, учора Лисенко заявляв, що російські військові обладнали артилерійські вогняні позиції в районах населених пунктів Матвєєв Курган, Куйбишеве, Новошахтинськ. За його словами, російські військові вже провели пристрілку вузлів доріг у прикордонних районах України і, ймовірно, готові забезпечити артилерійську підтримку дій бойовиків.