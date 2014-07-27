Терористи за добу 31 раз обстріляли позиції сил АТО, один військовий загинув

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Протягом доби бойовики здійснили 31 обстріл блокпостів і позицій Збройних сил України в районах населених пунктів Луганськ, Нова Петрівка, Авдіївка, Олександрівка, Маринівка, Дебальцеве, Горлівка, Мар‘янівка, Кожевня, Андріївка, Комишуваха, Мирна Долина, Стукалова Балка, Дніпровка, Червонопартизанськ, Григорівка», - повідомив Лисенко.

Читайте такожРНБО: До кордону з Україною прибули два батальйони найманців із Чечні

Також, за його даними, у спробах утримати під контролем ситуацію в Донецьку терористи обстрілюють житлові квартали з танків.

«Надійшла інформація, що два танки з державною символікою України рухаються вулицями міста й обстрілюють міські будинки», - підкреслив він.

Крім того, за даними прес-служби Державної прикордонної служби України, на українсько-російському кордоні продовжуються спроби перешкоджання діяльності підрозділів Держприкордонслужби, функціонування пунктів пропуску й порушення режиму кордону.

Зокрема, протягом доби продовжувався артилерійський обстріл позицій сил АТО. Був обстріляний аеропорт у Луганську, скоєно мінометний обстріл прикордонних підрозділів у районі населеного пункту Юганівка, обстріляно пункти пропуску «Маринівка», «Новоазовськ», «Дякове».

Крім того, прикордонна служба зафіксувала повітряну розвідку, яку проводили російські військові. Зокрема, на висоті близько 200 м було виявлено три вертольоти Мі-8, два з яких летіли територією Росії вздовж лінії кордону, а третій - перетнув кордон із РФ в Україні до 200 м і повернувся назад.