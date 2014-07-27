Терористи за добу 31 раз обстріляли позиції сил АТО, один військовий загинув
За останню добу терористи 31 раз обстріляли позиції сил Антитерористичної операції (АТО), один військовий загинув, 35 поранені.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Протягом доби бойовики здійснили 31 обстріл блокпостів і позицій Збройних сил України в районах населених пунктів Луганськ, Нова Петрівка, Авдіївка, Олександрівка, Маринівка, Дебальцеве, Горлівка, Мар‘янівка, Кожевня, Андріївка, Комишуваха, Мирна Долина, Стукалова Балка, Дніпровка, Червонопартизанськ, Григорівка», - повідомив Лисенко.
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Також, за його даними, у спробах утримати під контролем ситуацію в Донецьку терористи обстрілюють житлові квартали з танків.
«Надійшла інформація, що два танки з державною символікою України рухаються вулицями міста й обстрілюють міські будинки», - підкреслив він.
Крім того, за даними прес-служби Державної прикордонної служби України, на українсько-російському кордоні продовжуються спроби перешкоджання діяльності підрозділів Держприкордонслужби, функціонування пунктів пропуску й порушення режиму кордону.
Зокрема, протягом доби продовжувався артилерійський обстріл позицій сил АТО. Був обстріляний аеропорт у Луганську, скоєно мінометний обстріл прикордонних підрозділів у районі населеного пункту Юганівка, обстріляно пункти пропуску «Маринівка», «Новоазовськ», «Дякове».
Крім того, прикордонна служба зафіксувала повітряну розвідку, яку проводили російські військові. Зокрема, на висоті близько 200 м було виявлено три вертольоти Мі-8, два з яких летіли територією Росії вздовж лінії кордону, а третій - перетнув кордон із РФ в Україні до 200 м і повернувся назад.