США: біля України вже більше 15 тисяч російських вояків
03:15, 26 липня 2014Політика
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Росія вже стягнула більше 15 тисяч військовослужбовців до кордону з Україною.
Біля кордону з Україною 15 тисяч військових / dpsu.gov.ua
Про це повідомив посол США в НАТО Девід Лют, пише BBC Україна з посиланням на Reuters.
Ця кількість перевищує попередні показники, про які заявляв Пентагон.
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Раніше представники США говорили про не менш ніж 12 тисяч військовослужбовців Збройних сил РФ у прикордонних з Україною регіонах.
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