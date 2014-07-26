США: біля України вже більше 15 тисяч російських вояків

Про це повідомив посол США в НАТО Девід Лют, пише BBC Україна з посиланням на Reuters.

Ця кількість перевищує попередні показники, про які заявляв Пентагон.

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Раніше представники США говорили про не менш ніж 12 тисяч військовослужбовців Збройних сил РФ у прикордонних з Україною регіонах.