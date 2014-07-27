Бойовики "Біса" висунули ультиматум, погрожують розстріляти полонених - джерело

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Тимур Олевський з посиланням на інформацію від одного з заручників "Біса".

"Подзвонив заручник з штабу Біса. Він розповів, що зараз командує "Боцман". Він висунув ультиматум. Якщо повторитися обстріл Горлівки чи буде штурм міста, бойовики підірвуть хімічні заводи і розстріляють полонених. Їм потрібна добу. Це вони населення так захищають від градов мабуть, отруїти його хімією збираються, але все одно треба щось робити", - повідомив Олевський.