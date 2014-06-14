"Біс" приковує військовополонених на дахах у Горлівці для захисту від авіаударів

Один із керівників терористичного руху на Донбасі, росіянин Ігор Безлер на прізвисько "Біс" наказав прикувати наручниками захоплених військовополонених на дахах будівель Горлівського УВД і ВБОЗ для захисту від можливих авіаударів з боку українських сил АТО.

Про це повідомляє сайт Gorlovka.ua з посиланням на жителя Горлівки Василя Будика, який перебуває в полоні вже 44 дні та якому дали можливість зв'язатися з редакцією видання.

"На дахах захоплених будівель Горлівського міськуправління міліції та відділу із боротьби з організованою злочинністю (ВБОЗ) чергуватимуть військовополонені – вони стануть «живим щитом» і контрзаходом у разі можливих подальших авіаударів. Таке розпорядження видав сьогодні «командувач горлівським гарнізоном Народного ополчення Донбасу» Ігор Безлер (Біс)", - сказав Будик.

За його словами, «живим щитом» стануть п'ятеро військовослужбовців із Кіровоградської області, двоє солдатів 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади і водій, який перевозив їх.

«Ігор Безлер заявив, що його бійці не мають стосунку до збитого під Луганськом літака Іл-76, і не розуміє, з якої причини було завдано авіаудар по будівлі УВС», - передав слова «Біса» військовополонений.

При цьому Будик стверджує, що Київ припинив переговори про обмін військовополонених на людину, про яку раніше заявляв Безлер.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Безлер удався до інсценування розстрілу двох українських полонених офіцерів після того, як зірвалися плани щодо обміну полонених на жінку, затриману СБУ і СБУ, яка перебуває в Слідчому ізоляторі в Києві.

5 червня в інтернеті з'явилося відео, на якому "Біс" вимагає від на той час в.о. президента України Олександра Турчинова звільнити затриманого агента ФСБ, інакше він кожну годину вбиватиме полонених українських військових. За словами "Біса", його бойовики утримують в заручниках 8 військовослужбовців.

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