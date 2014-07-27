У Горлівці тривають запеклі бої, загинули близько 30 мирних жителів
Один зі снарядів розірвався неподалік від центрального пологового будинку Горлівки.
У Горлівці (Донецька область) вдень 27 липня тривають бойові дії.
Про це повідомив кореспондент Української правди, який знаходиться на місці подій.
Згідно з повідомленням, вогонь ведеться з околиць міста по центру Горлівки.
"Кількість загиблих серед мирного населення - від 20 до 30 осіб", - зазначив журналіст.
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Також стало відомо, що один із снарядів впав неподалік центрального пологового будинку і розірвався.
"Люди сидять по підвалах, ховаються", - зазначив кореспондент.
Разом з тим, як повідомляє в соцмережі "Єдиний координаційний центр "Донбас", до середини 27 липня у центрі Горлівки було чутно 2 залп з "Граду", а також кілька вибухів.
За даними місцевих жителів, вогневі точки терористів знаходяться в районі пр. Леніна.
"Але вони час від часу змінюють своє місце розташування. Обирають місця за давно відомим методом: де більше людей, там і будемо стояти", - кажуть місцеві жителі.