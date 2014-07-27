У Горлівці загинули 13 осіб, серед них - 2 маленьких дітей - Донецька ОДА

За попередньою інформацією департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації в результаті бойових дій в Горлівці загинуло 13 осіб, серед них - дві дитини (1 рік та 5 років).

Про це повідомляється на сайті Донецької облдержадміністрації.

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В Авдіївці, за попередніми даними, як мінімум п'ять осіб постраждали, з них четверо госпіталізовані.

"Робота працівників екстреної медицини вкрай ускладнена через постійні обстріли", - наголошується в повідомленні.