У Дзержинську після бойових дій шпиталізовано 15 осіб - мер
23:47, 23 липня 2014Політика
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У Дзержинську після бойових дій в лікарню доставлені 15 осіб, серед яких 3 - з важкими ушкодженнями.
У Дзержинську після бойових дій шпиталізовано 15 осіб / УНІАН
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на мера Дзержинська Володимира Слєпцова.
За його словами, після бойових дій 21 липня по звільненню Дзержинська від бойовиків, в центральну міську лікарню доставлено з різними пораненнями 15 осіб, з них 3 - з тяжкими тілесними ушкодженнями, 5 - з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості.
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Також в морг доставлено 2 тіла чоловіків (не з числа цивільного населення і збройних сил України) і 2 тіла жінок, загиблих внаслідок осколкових поранень.
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