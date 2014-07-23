У Дзержинську після бойових дій шпиталізовано 15 осіб - мер



Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на мера Дзержинська Володимира Слєпцова.

За його словами, після бойових дій 21 липня по звільненню Дзержинська від бойовиків, в центральну міську лікарню доставлено з різними пораненнями 15 осіб, з них 3 - з тяжкими тілесними ушкодженнями, 5 - з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості.

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Також в морг доставлено 2 тіла чоловіків (не з числа цивільного населення і збройних сил України) і 2 тіла жінок, загиблих внаслідок осколкових поранень.