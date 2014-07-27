Міліція спростувала інформацію про те, що їй вдалося знайти автомобіль вбивць мера Кременчука

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міськвідділу міліції.

За їхніми даними, інформацію деяких ЗМІ про те, що автомобіль знайдено на кордоні області, правоохоронні органи не підтвердили.

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Також міліція в черговий раз звернулася до всіх кременчужан, свідків і очевидців, а особливо водіїв, які проїжджали вранці 26 липня в районі вбивства, з проханням надати свої відеореєстратори для ідентифікації білого автомобіля ВАЗ -2109 з держномером 176-48 СК, з якого стріляли в Бабаєва. Правоохоронці також просять зателефонувати тих, хто можливо бачив кинутий даний автомобіль в мікрорайонах міста, в передмісті або десь в лісі.