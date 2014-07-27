Міліція спростувала інформацію про те, що їй вдалося знайти автомобіль вбивць мера Кременчука
19:17, 27 липня 2014Політика
0 0
Міліція не знайшла автомобіль вбивць мера Кременчука Олега Бабаєва і просить про допомогу городян.
Автомобіль вбивць не вдалося знайти / vorskla.com.ua
Про це УНІАН повідомили у прес-службі міськвідділу міліції.
За їхніми даними, інформацію деяких ЗМІ про те, що автомобіль знайдено на кордоні області, правоохоронні органи не підтвердили.
Читайте такожСмерть мера Кременчука: всі версії вбивства Бабаєва
Також міліція в черговий раз звернулася до всіх кременчужан, свідків і очевидців, а особливо водіїв, які проїжджали вранці 26 липня в районі вбивства, з проханням надати свої відеореєстратори для ідентифікації білого автомобіля ВАЗ -2109 з держномером 176-48 СК, з якого стріляли в Бабаєва. Правоохоронці також просять зателефонувати тих, хто можливо бачив кинутий даний автомобіль в мікрорайонах міста, в передмісті або десь в лісі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter