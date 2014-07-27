Міліція знайшла білу "дев'ятку" вбивць мера Кременчука Бабаєва

Наразі відомо, що білу "дев'ятку", на якій переміщувались вбивці мера, було знайдено на кордоні сусідньої до Полтавської області. Міліція розслідує подію за статтею "умисне вбивство", преедає ТСН.

Як відомо, Бабаєва розстріляли впритул за кількасот метрів від його будинку. Він їхав на своє звичайне суботнього тренування з футболу, був один, без охоронця. Зупинився поруч зі сміттєвими баками і вийшов зі свого Мерседеса, щоб викинути сміття.

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Саме у цей момент і дістав постріл у спину, а потім ще два. Вбивці втекли з місця злочину на дев'ятці, її номери та детальний опис правоохоронцям дали два хлопці, які саме йшли у магазин і вся ця драма розігралася просто на їхніх очах. Поки міліція не дає офіційних коментарів, місцеві журналісти називають свої можливі версії "Можна розглядати три версії: професійна його діяльність дуже успішного мера, у нього були недруги, які могли б зробити щось таке. Знаю з кіл близьких до мера, буквально наступного тижня можливо його призначень на одну з керівних посад області, кажуть, він міг бити губернатором області. І третя версія, це, звичайно, відгомони війни. Спроба дестабілізації ситуації в області, а це на руку всім, хто хоче дестабілізувати ситуацію в нашому регіоні",- пояснив головний редактор газети "Кременчуцький телеграф" Олег Булашев.

Нагадаємо, час і місце похорону вбитого мера Кременчука Олега Бабаєва визначать його батьки, які їдуть з російського Курська.