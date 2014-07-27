Порошенко взяв під особистий контроль розслідування вбивства мера Кременчука

Президент України Петро Порошенко вимагає оперативного та об’єктивного розслідування обставин вбивства мера Кременчука Олега Бабаєва та замаху на життя мера Львова Андрія Садового.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Глави держави, Порошенко назвав ці злочини проявами терористичних дій, метою яких є залякування населення у мирних регіонах держави. За його словами, правоохоронні органи не повинні допустити поширення подібних явищ у мирних містах, селищах і селах, наголосив Президент.

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«Я чекаю від Служби безпеки України і від Генеральної Прокуратури якнайшвидшого розслідування двох жахливих злочинів. Вимагаю, щоб усі сили були кинуті на встановлення виконавців і замовників», - сказав Порошенко під час зустрічі з Генеральним прокурором України Віталієм Яремою та заступником Голови Служби безпеки України Віталієм Яловенком.

«Маємо з вами об’єднати зусилля для того, щоб захистити мир і спокій українців», - підкреслив Президент.

Глава держави зазначив, що триматиме на особистому контролі хід розслідування.

«Про хід розслідування просив би інформувати мене особисто», - сказав він.

«Зло обов’язково має бути покаране. Це той виклик, який сьогодні терористи кинули правоохоронній системі України. Але в нас є чим відповісти», - резюмував Президент.

Ярема зазначив, що до розслідування обох злочинів залучені працівники Генеральної прокуратури, СБУ та МВС, які координують роботу слідчих груп на місцях.

«Сьогодні проводяться активні слідчі дії, оперативно-розшукові заходи», - сказав він.

Ярема також повідомив, що за фактом вбивства мера Кременчука порушено кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України, а за фактом замаху на міського голову Львова - справу за статтею 258.

Щодо з’ясування обставин замаху на життя Садового заступник Голови СБУ повідомив, що у Львові створені оперативні слідчі групи, до роботи в яких крім співробітників СБУ залучені представники прокуратури та органів внутрішніх справ.

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Як повідомляв УНІАН, мера Кременчука Бабаєва застрелили невідомі вранці 26 липня.

Бабаєв народився 21 жовтня 1965 у Курську. Був народним депутатом України VI скликання, членом фракції ”Блок Юлії Тимошенко”. Президент футбольного клубу ”Ворскла”. На посаді мера Кременчука працював із листопада 2010 року.

В ніч на суботу у Львові невідомі обстріляли житловий будинок міського голови. На той момент Садового та його сім'ї в будинку не було, тому ніхто не постраждав.