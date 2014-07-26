У міліції назвали версії вбивства мера Кременчука
23:55, 26 липня 2014Політика
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Версії пов'язані з професійною діяльністю вбитого, підприємництвом і особистою неприязню когось до Бабаєва.
У міліції назвали версії вбивства / Фото УНІАН
Про це повідомляє Кременчуцький Телеграф з посиланням на начальника відділу зв'язків з громадськістю УМВС в Полтавській області Юрія Сулаєва.
"Кілька версій, вони пов'язані з його професійною діяльністю, підприємництвом, або особистою неприязню когось до нього", - зазначив Сулаєв.
Читайте такожУ Кременчуці кілька тисяч людей прийшли вшанувати пам'ять убитого мераЧи пов'язують слідчі смерть Бабаєва з ситуацією в країні, Сулаєв не повідомляє.
Раніше радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко заявив, що міліція поки не бачить зв'язку між вбивством Бабаєва і замахом на мера Львова Андрія Садового, однак допускає можливий розгляд обох злочинів за статтею "теракт".
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