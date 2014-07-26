У міліції назвали версії вбивства мера Кременчука

Про це повідомляє Кременчуцький Телеграф з посиланням на начальника відділу зв'язків з громадськістю УМВС в Полтавській області Юрія Сулаєва.

"Кілька версій, вони пов'язані з його професійною діяльністю, підприємництвом, або особистою неприязню когось до нього", - зазначив Сулаєв.

Читайте такожУ Кременчуці кілька тисяч людей прийшли вшанувати пам'ять убитого мераЧи пов'язують слідчі смерть Бабаєва з ситуацією в країні, Сулаєв не повідомляє.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко заявив, що міліція поки не бачить зв'язку між вбивством Бабаєва і замахом на мера Львова Андрія Садового, однак допускає можливий розгляд обох злочинів за статтею "теракт".