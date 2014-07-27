Бойовики обстрілюють Первомайськ з мінометів - командир батальйону "Донбас"

Терористи обстрілюють Первомайськ з мінометів.

Про це повідомив командир батальйону "Донбас" на своїй сторінці в Facebook.

"Жителям Первомайська. Ще нічого не закінчилося. Не виходьте з підвалів. Ми скажемо, коли можна. Терористи б'ють з мінометів по місту", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 26 липня, сили АТО почали штурм Первомайська Луганської області.

"Відходити їм вже нікуди. У них установки "Град", ПЗРК, зенітки, бронетехніка. Цілий день йде бій. Побажайте нам всім удачі", - написав Семен Семенченко.