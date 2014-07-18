Терористи обстрілюють «Градом» аеропорт Луганська з житлових мікрорайонів - очевидці

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник громадської організації – Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов. За його словами, цю інформацію йому передають з місць події члени його організації, місцеві жителі, які є очевидцями того ,що відбувається, і військові, які безпосередньо обороняються.

За словами очевидців, аеропорт вночі інтенсивно обстрілювали з «Градів», гаубиць, а також був танковий обстріл, в даний час ведеться стрільба з установки «Град».

Снєгирьов відзначив, що «зараз бойовики змінили тактику обстрілу — якщо раніше вони обстрілювали, перебуваючи в безпосередній близькості до аеропорту, то зараз ведуть обстріл зі східних житлових мікрорайонів «Волково» і «30 років Перемоги». Він також відзначив, що десантники, які обороняють Луганський аеропорт, так і не одержали допомоги від української авіації.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні родичі військовослужбовців 80-ї окремої аеромобільної бригади міста Львова перекривають трасу Київ-Чоп у районі села Гамаліївка Пустомитівського району Львівської області, вимагаючи надати допомогу десантникам, які обороняють аеропорт Луганська. Жінки заявили, що їм дзвонять військові й повідомляють про масовий обстріл і відсутність підкріплення, а тому перекриватимуть ділянку міжнародної траси до задоволення вимог: надання підкріплення львівським десантникам, забезпечення бійців їжею, патронами, необхідними медикаментами, медичною допомогою і військовим спорядженням.

Напередодні матері, дружини та інші родичі військовослужбовців 80-ї окремої аеромобільної бригади перекривали рух транспорту на одній з центральних магістралей міста Львова з обіду 17 липня і до 2-ї години ночі 18 липня, вимагаючи допомоги львівським десантникам в аеропорту Луганська. Вночі, після переговорів з керівництвом військової частини, люди припинили протест, проте вранці до них ніхто з керівництва міста і області не вийшов, і вони вирішили перекрити трасу.