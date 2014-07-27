Терорист "Бєс" втік з Горлівки - журналіст

Один з лідерів терористів Ігор Безлєр "Бєс" виїхав з Горлівки.

Про це в ефірі Hromadske TV повідомив журналіст телеканалу "Дощ" Тимур Олевський з посиланням на інформацію від заручників, які знаходяться в Горлівці.

"Отримав інформацію, що "Біс" зник з Горлівки. Якимось чином виїхав, не знаю, в якому напрямку він поїхав. Кажуть навіть, що він уже може навіть бути в Росії", - заявив журналіст.

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Від "Бєса" командування бойовиками перейшло до "Боцмана".

За даними Олевського, у Горлівці крім українських заручників, також є громадянин Швеції.

"Їх 17 осіб. Наскільки відомо, збиралися обміняти 50 військових на одну Ольгу Кулигіну (співучасниця "Бєса" - прим. Ред.), яка перебуває у київському СІЗО", - каже Олевський.