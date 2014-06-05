Терорист "Бєс" розстріляв двох полонених і загрожує продовжити розстріли

В Інтернеті з'явилося відеозвернення командувача горловскими ополченцями Ігоря Безлера, в якому він попереджає українську владу про те, що якщо вона не звільнить його людей, він розстріляє всіх офіцерів, які перебувають у його полоні. В кінці відео за його наказом людина в масці робить постріли по двом людям, які стояли біля стіни, повідомляє Gorlovka.ua.

«Хунта три дні тому захопила в полон мою людину. Ми вели переговори щодо обміну на офіцерів української армії, СБУ і міліції. Три дні українська хунта відмовляється міняти офіцерів на ту людини, яку вони захопили. У мене в полоні знаходяться три полковника СБУ, три підполковника. На даний момент всі домовленості з українською стороною порушені.

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Я чекав три доби, але тепер у мене немає часу чекати. Зараз будуть розстріляні пан Будік і пан Васющенко. Для пана Турчинова, Парубія і іже з ними: якщо через годину моя людина не буде звільнена, буде розстріляна друга двійка. Ще через 1,5 години третя двійка. І так, поки не будуть розстріляні вісім офіцерів. Якщо українській армії та державі ці офіцери не потрібні, то мені вони не потрібні і поготів", - сказано у зверненні.

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При цьому саме відеозвернення викладено 11 годин тому в Youtube під ніком "Григорій Лепс".

У свою чергу народний депутат України Олег Ляшко у себе в Фейсбуці пише, що мова йде про звільнення жінки - агента ФСБ, яку українські спецслужби затримали напередодні.

Як уточнює "Українська правда", мова у відео йде скоріше за все про проукраїнському активіста Василя Будика, який був викрадений в Горлівці 2 травня.

На даний момент невідомо, чи є це відео постановочним.

Раніше повідомлялося, що Безлер розстріляв двох полонених начальників районної міліції. Проте потім з'ясувалося, що вони живі, і їх випустили. А розстріл міг бути постановкою або були розстріляні інші полонені. Досі інформації про це немає.