У Донецьку за ніч загинули 3 і поранені 5 мирних жителів

У Донецьку в результаті бойових дій минулої ночі постраждали 8 мирних жителів, з яких 3 отримали смертельні поранення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

«В ніч з 27 на 28 липня в Донецьку знову були бойові дії.Були чутні вибухи і стрілянина в усіх районах міста», - сказано в повідомленні.

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Епіцентром артобстрілу став приватний сектор Куйбишевського району в периметрі вул. Стратонавтів - вул. Маршала Жукова - вул. Артемівська.

В результаті крім жертв і постраждалих, повністю зруйновані приватні домобудівництва за адресою: вул. Ковалько №64, вул. Містобудівників №69, вул. Величкіній №19, і в гаражному кооперативі «Зеніт» по вул. Шахтарської слави №3 знищені 7 металевих гаражів. Крім того, пошкоджено лінії електропередач та газопровід.

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Станом на 9.30 у місті знову чутні вибухи, про яких повідомляють жителі Пролетарського та Будьонівського районів.

Однак сьогодні в Донецьку продовжують працювати комунальні служби та їх аварійні бригади, на міські автомагістралі вийшов громадський транспорт, відзначили в міськраді.