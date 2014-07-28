У АП збираються скоротити 20% штату й ввести іспит для співробітників

Про це повідомив на прес-конференції у понеділок заступник глави Адміністрації президента, що відповідає за проведення реформ в Україні, Дмитро Шимків.

"Далі – це переоцінка всього штату. Ми хочемо ввести поняття цінностей, компетентності державних чиновників для кожної посади. Які знання мають бути, якими мовами він має володіти, якими навичками він має володіти. Це має бути прописано стандартом. Вони всі складатимуть іспит", - сказав Шимків.

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Також заступник глави АП відзначив, що на даний момент важливо провести скорочення штату. Зокрема, за його словами, буде скорочено 20% співробітників Адміністрації президента.

"Зараз перше завдання – структура, організація, кількість штату. Ми скорочуємо його на 20% - це 416 чоловік (залишиться – УНІАН)", – відзначив Шимків.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко затвердив граничну чисельність працівників Адміністрації президента в кількості 416 штатних одиниць. Згідно з опублікованим указом, президент також визначив структуру АП: глава Адміністрації президента України, два перші заступники глави АП, заступник глави АП, перший помічник президента, помічники, радники президента, прес-секретар, уповноважені президента; Служба президента України, офіс глави АП, 15 головних департаментів, 5 департаментів, приймальня глави держави, 4 відділи.