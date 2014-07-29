Сили АТО завдали 5 артилерійських ударів по позиціях бойовиків - Тимчук

Артилерія сил АТО завдала 5 вогневих ударів по позиціях терористів поза населеними пунктами.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Знищено значну кількість живої сили та озброєння бойовиків", - зазначив він.

Також Тимчук написав, що авіація сил АТО вчинила 10 вильотів (з них 4 - армійська авіація).