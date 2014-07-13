Тимчук: авіація сил АТО знищила позиції терористів біля аеропорту Луганська

За інформацією керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука, протягом дня авіація збройних сил наносила удари по таборах і скупченнях живої сили і військової техніки терористів в зоні АТО.

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"Знищені позиції терористів в районі луганського аеропорту, з яких регулярно обстрілювались позиції сил АТО. Удар наносився по позиціях РСЗВ «Град», мінометах і танках бойовиків", - зазначив Дмитро Тимчук.

Крім того, було завдано авіаудару по базі терористів поблизу Лисичанська (раніше захоплений бойовиками військова частина Національної гвардії). На даному об'єкті, згідно з розвідданими, базувалися "кадирівці".

Також двічі наносилися удари по позиціях терористів поблизу Ізвариного. "Деякі з даних щодо розташування позицій терористів надали силам АТО бойовики, які раніше здалися в полон. Ці дані були перевірені розвідкою, після чого передані авіації. Також з допомогою авіації були доставлені боєприпаси, медикаменти і продовольство у віддалені опорні пункти сил АТО в зоні проведення операції", - повідомив Дмитро Тимчук.