У Луганську в результаті обстрілу загинули 5 пенсіонерів з будинку престарілих

Під артилерійський обстріл потрапили багато будівель у Луганську.

В результаті постійних обстрілів міста загинули 5 мирних жителів, які перебували на утриманні в будинку престарілих, також отримали поранення 8 мирних луганчан. Про це повідомляється сайті міськради Луганська. За минулу добу «швидкою допомогою» здійснено 96 виїздів. Читайте такожОпубліковано відео стрілянини терористів по житловій багатоповерхівці в Луганську Під артилерійський обстріл потрапили території міста: вул. Геологічна, 7, вул. Макарова, 182, 1-й Каспійський проїзд, 10, вул. Болотнікова, 20, Медичний університет (навчальний корпус №1, гуртожитки №1, 2, 3, аптека), 8-а поліклініка, вул. Геологічна, 17, інтернат № 1 (будинок престарілих), завод ім. Леніна, вул. Братів Сумських, 160. Попадання снарядів призвело до пожеж у декількох будівлях. В результаті обстрілу зафіксовано пошкодження 14 житлових будинків і об'єктів.

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