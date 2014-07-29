Росія закрила два пункти пропуску на кордоні з Україною
13:44, 29 липня 2014Політика
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Росія закрила пункти пропуску «Куйбишево» та «Новошахтинськ» на кордоні з Україною.
Пункти «Куйбишево» та «Новошахтинськ» зачинено / inforesist.org
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Російські пункти пропуску «Куйбишево» – з українського боку «Маринівка» Донецької області, та «Новошахтинськ», навпроти пункту пропуску «Довжанський» Луганської області, закриті, пропуск транспорту та людей не здійснюється», - заявив він.
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Як повідомляв УНІАН, вчора після обстрілу відновив свою роботу пункт пропуску «Новоазовськ» у Донецькій області.
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