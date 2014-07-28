Пункт пропуску «Новоазовськ» відновив роботу після обстрілу

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, терористи все частіше обстрілюють підрозділи Державної прикордонної служби України та пункти пропуску на українсько-російському кордоні. Це в свою чергу призводить до повного або тимчасового закриття пунктів пропуску.

Так, з 01.15 до 02.20 26 липня з території РФ здійснено обстріл з мінометів та БМ-21 «Град» пункту пропуску «Новоазовськ». Внаслідок обстрілу отримали поранення 4 прикордонників. Також під час обстрілу було зруйновано комунікації та електропостачання.

Читайте такожЗ боку РФ обстріляли пункт пропуску «Красна Талівка», поранені 2 прикордонникиНезважаючи на це, співробітники Держприкордонслужби зробили усе можливе, щоб відновити інфраструктуру цього пункту пропуску та забезпечити перетин українсько-російського кордону громадянами. Вже у неділю, 27 липня, о 14.30, після закінчення відновлювальних робіт, за рішенням начальника Донецького загону, було відновлено рух автомобілів у вищезгаданому пункті пропуску.